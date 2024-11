Boca Juniors sin piedad con Fabra y Cavani: Gago cambió de plan y los ‘castigó’

Tras la victoria de Argentina contra Perú en el Estadio La Bombonera de Boca Juniors, el recinto deportivo volvió a ser protagonista en otro triunfo por la mínima diferencia del elenco ‘Xeneize’ superando a Unión de Santa Fe con el solitario tanto de Milton Giménez. El plan le salió a Fernando Gago, pues el uruguayo no iba a ser titular, y en su lugar iba a estar su compatriota, Edinson Cavani.

Con el tema de Frank Fabra, el lateral izquierdo cumplió con todas las condiciones que le puso Fernando Gago y fue tenido en cuenta, por lo menos en las últimas convocatorias de Boca Juniors. Fabra no ha sumado minutos con el nuevo timonel, pero Gago confía plenamente en él.

Vea también: Di María rompió el silencio por Colombia y Copa América: “Nunca se supo”

Frank Fabra bajó de peso y volvió a las convocatorias, pero no como titular ni con minutos dentro de la cancha. El estratega argentino podía tener en cuenta al colombiano y todo parecía que contra Unión de Santa Fe iba a poder sumar minutos debutando con la nueva dirección técnica. Sin embargo, un tema de ‘indisciplina’ habría acabado con esa posibilidad.

EL CASTIGO DE FERNANDO GAGO A FRANK FABRA Y EDINSON CAVANI

Aunque Frank Fabra fue convocado, se sabía que no iba a ser titular. Lautaro Blanco está por encima en esa banda izquierda, al igual que Marcelo Saracchi, quien disputó los dos partidos de Eliminatorias con Uruguay. Es decir, Fabra está totalmente relegado por sus compañeros. Cuando parecía que podía jugar, revelaron que el antioqueño llegó tarde a la charla técnica previa.

Lo mismo pasó con Edinson Cavani, quien sí iba a ser titular, pero finalmente, de manera sorpresiva, se decantó Gago por Milton Giménez. En rueda de prensa, el entrenador sentenció, “voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión que era el mejor partido para poner este equipo. Esa es la realidad, no hay ningún problema. Le tocó entrar y manejó las situaciones del partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos los futbolistas sientan que tengan oportunidad de jugar”.

Le puede interesar: La dura decisión que tomó Frank Fabra para volver a jugar en Boca Juniors

No obstante, afirmó que no hay problemas con Edinson Cavani, “no hay ningún problema con Edi. Manejó los tiempos y se mostró como siempre. Trato de que todos los futbolistas estén bien, algunos juegan más y otros menos, pero es así, la dinámica de un equipo. La relación del día a día es muy importante para el trabajo del grupo”.

Bolavip Argentina confirmó que Frank Fabra fue relegado también sin ninguna opción de entrar por este tema, al igual que Juan Ramírez, dos jugadores que no han sumado muchos minutos en la campaña.