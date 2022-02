Carrascal y la conversación que tuvo con Gallardo: "Me pidió que me quedara en River"

River Plate debutó con derrota ante Unión de Santa Fe en la Liga Profesional de Fútbol Argentino. El cuadro ‘Millonario’ espera mejorar para la segunda fecha y conseguir su primera victoria de la temporada.

En el mercado de fichajes, River fue uno de los equipos que mejor se reforzó, pues trajo a Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Elías Gómez y Esequiel Barco para competir en los torneos locales e internacionales.

No obstante, se dio la salida del otro colombiano Jorge Carrascal, quien en recientes declaraciones dijo que se iba “un poco triste por dejar el club. Era una oportunidad linda y [Marcelo] Gallardo lo entendió”.

Asimismo, el mediocampista dijo que el mismo entrenador “me pidió que me quedara, pero para mí era un sueño volver a Europa y poder tener esa continuidad para jugar”, por lo que tomó la decisión de retornar al viejo continente.

Sobre el equipo argentino, Carrascal agregó que “River es un club muy grande, con mucha presión. Creo que lo hice bien, pero me faltó un poquito, pero uno puede regresar y tener revancha. La mayoría de los hinchas me tienen cariño y es por mi buen trabajo. No tuve mucha continuidad de titular, pero siempre traté de hacerlo bien".

Hay que recordar que el colombiano jugará ahora con el CSKA de Moscú en condición de préstamo donde se dice que si el volante juega la mitad de los partidos, el club ruso tendrá la obligación de comprar por lo menos la mitad de sus derechos económicos.