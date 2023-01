"Él quería retirarse en River": revelan el motivo por el que Quintero no continuó en Argentina

Juan Fernando Quintero aterrizó en Colombia para convertirse en el fichaje estelar del Junior de Barranquilla, quien jugará la Liga Betplay y la Copa Sudamericana en 2023.

Pese a que Quintero continuará su carrera en Colombia, manifestó que su deseo era continuar en River Plate, incluso Martín Demichelis, el nuevo técnico del cuadro argentino, esperaba contar con el antioqueño para esta nueva temporada.

En las últimas horas, Rodrigo Riep, representante del jugador, dio una entrevista en Radio La Red de Argentina donde reveló cuál fue la principal razón por la que el colombiano no pudo seguir en el equipo de la banda cruzada:

"El BCRA (Banco Central de la República Argentina) no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo lo posible para que 'JuanFer' (Quintero) se quedará, pero no se pudo. No se podía hacer una chanchada (una jugada sucia)", expresó Riep.

Aunque ambas partes querían prolongar la continuidad de Quintero en River Plate, cuyo contrato con el club terminó el 31 de diciembre de 2022, la situación económica que vive Argentina impidió que esto fuera posible, pues el país no permite girar divisas extranjeras al exterior para la compra de los derechos deportivos.

Sin embargo, el representante afirmó que el deseo de Quintero era retirarse en River Plate: "No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River. Me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club. (Martín) Demichelis quería que continúe, lo llamó. Yo quería que continúe acá", expresó.

Por lo pronto, 'JuanFer' vivirá una nueva etapa en su carrera como jugador del Junior. De hecho, se espera que su debut con la camiseta rojiblanca sea este domingo cuando el equipo juegue como local ante Independiente Medellín, el equipo del cual Quintero es confeso hincha.

