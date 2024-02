"En Copa Libertadores no hará nada. Es horrible", dura crítica a Borja

Hay quienes todavía dudan con el momento que está teniendo Miguel Ángel Borja en River Plate en este comienzo de la Copa de la Liga Argentina. El colombiano ha descrestado al Más Monumental con goles y el público se lo retribuye. Sin embargo hay otros que no se conforman con lo que el cordobés hace en el club.

No es para nada sencillo ganarse a la afición de River Plate. Miguel Ángel Borja arrancó el rentado local marcando contra Argentinos Juniors, Barracas Central y un triplete ante Vélez Sarsfield, lo que significó ser el líder goleador con cinco goles en tres jornadas. Martín Demichelis expresó su felicidad de contar con Borja, señalando que es el mejor delantero de Argentina.

La actuación de Miguel Borja fue tan estelar, que se ganó la ovación de todo el Estadio Más Monumental que coreaba, “Ole, ole, ole ole, Borja, Borja”, Martín Demichelis reemplazó al colombiano y cayó un aplauso ensordecedor. Pero, ni sus goles lograron convencer a uno de los aficionados que se acercó y presenció la victoria riverplatense 5-0 ante Vélez Sarsfield.

Gonzalo Cardozo es un periodista, que ahora se dedica a entrevistar en las afueras de los estadios a hinchas. Se topó con uno que criticó a Miguel Borja pese a los tres goles marcados, “me van a bardear todos en Twitter ahora. Borja no puede ser el nueve de River, hace todos los goles debajo del arco. Primer partido por Copa Libertadores importante, no le va a hacer gol a nadie Partido importante no puede jugar”, comenzó diciendo el aficionado.

Continuó, “hace un gol que le queda debajo del arco, y después cuatro o cinco jugadas que tiene para dar un pase claro y los erra. Te rebota en el pie. Es horrible, están todos enamorados porque hace goles en estos partidos. Ahora que viene la Copa Libertadores no la ganamos ni en pedo”.

Gonzalo le preguntó por los tres goles, “es un fenómeno, hace gol acá, pero en la Copa no”. Finalmente, sentenció que había que traer a Rafael Santos Borré, quien firmó con el Inter de Porto Alegre.