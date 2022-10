"Es un potencial asesino": a Edwin Cardona le buscan la salida en Racing

Después del escándalo, su mal momento futbolístico y su estado físico, el colombiano le sigue dando motivo a Racing para que le termine su contrato.

Según la información del periodista, Leandro Adonio Belli, la dirigencia de la 'academia' afirma que "no van a abonar más por su pase y buscarán un acuerdo por su salida en diciembre”.

El paso del colombiano es propiedad del Tijuana de México y tras su poco aporte en el cuadro argentino, el club de Avellaneda quiere terminar el vínculo.

Le puede interesar: Cardona no aprende: se agarró con un compañero por un tiro libre y terminó pateando una 'masita'



Por ahora, el paisa no fue convocado para el partido contra Colón de este fin de semana, Aún no se conoce cuál será la sanción que le imponga el club, pero se presume que será ejemplar.