"Estoy cansado de que se ensucie mi nombre": Cardona se harta y pone en duda su futuro en Racing

Edwin Cardona no ha vivido su mejor experiencia durante su paso por Racing. El volante es uno de los jugadores que poco protagonismo ha tenido en el semestre de la 'academia' y tras los escándalos de las últimas semanas todo apunta a que no seguirá en el club.

Durante las últimas semanas, el paisa estuvo alejado del primer equipo del onceno argentino y se quedó sin protagonismo en la instancias finales de la Liga Argentina, que los del Cilindro de Avellaneda terminaron perdiendo ante Boca Juniors.

Sin embargo, el ex Nacional había seguido entrenando con el equipo albiceleste con total normalidad. En las últimas horas una noticia sobre que había retirado sus pertenencias de las instalaciones del club hicieron eco al sur del continente, todo porque acusaban una intención del colombiano para dejar el equipo.

Poco después de que la información fuera replicada en varios lugares, el mediocampista emitió un comunicado en sus redes sociales para aclarar la situación.

Comunicado oficial de Edwin Cardona

“Mediante este comunicado me dirijo a toda la opinión pública e hinchada de RACING CLUB. He guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia ya las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones que han sido noticia en los medios de manera errónea. Como futbolista debo aceptar cada uno de mis errores y las consecuencias que estos han traído; por eso primero le pido perdón a Dios, a mi familia y a las personas que han creído en mi durante toda mi carrera futbolística. Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan criticas destructivas. El día de hoy, como es de conocimiento, se inició una cadena de noticias manifestando lo siguiente: "EDWIN CADONA DECIDIÓ RETIRAR SUS PERTENENCIAS Y NO PRESENTARSE MÁS A ENTRENAR”.

“Lo anterior es información falsa, ya que el día 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Futbol Profesión Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año; hasta ahí utilizando el mismo lenguaje de comunicación que con mis demás compañeros. Posterior a hacerme la entrega de dicha carta, sin entender porqué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del Estadio en la fecha mencionada. Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre. Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mía irme y dejar el equipo en estas instancias de finales y más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo, han sido decisiones ajenas a mi”, señaló.

Según las palabras del volante todo lo que se dijo respecto a su actualidad no es cierto. Su razón para retirar algunas de sus cosas del club fue simplemente el inicio de su periodo de vacaciones.

Por ahora, Edwin no tiene definido su futuro, pero todo apunta a que será uno de los hombres a los que Fernando Gago les buscaría salida para 2023.