Exentrenador de Boca Juniors destrozó a Fabra: imposible de perdonar

Frank Fabra perdió a todos sus aliados en Boca Juniors y en Argentina por una acción que lo dejó condicionado. Han sido ocho años en la institución, pero ese pasado y su capitanía y liderazgo en algún tiempo, no vencen las críticas presentadas cuando en la final de la Libertadores fue expulsado por una jugada torpe.

Contra Fluminense, encaró a Nino, capitán del club brasileño y le mostraron una tarjeta roja que perdurará siempre. Como si fuera poco, el club perdió la final. En una nueva temporada, esta vez con Diego Martínez como técnico y Juan Román Riquelme como presidente, Lautaro Blanco llegó para quedarse con la lateral izquierda y relegar aún más al colombiano.

Vea también: [Video] Fabra y su relación rota con Boca: impresionante lluvia de chiflidos

En la última jornada, a Frank Fabra le tocó aguantarse los chiflidos incesantes cuando ingresó al terreno de juego. Rodolfo Arruabarrena, quien dirigió a Fabra, se puso del lado de los aficionados que no se aguantan al colombiano por esa expulsión.

Arruabarrena anteriormente había dicho, “tiene muchísima calidad y ha mejorado en algunas situaciones defensivas. Yo lo he tenido poco y no sé de su profesionalidad, pero muchas veces, como en Abu Dabi en la final contra Racing, lo he visto gordo”.

Le puede interesar: El plan que tiene Boca Juniors para el futuro de Frank Fabra: es oficial

Posteriormente, recordó la Copa Conmebol Libertadores con la final y la expulsión sufrida contra Fluminense. “Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error. Mi opinión está más cerca de la del hincha. Lo puteé como nunca, más que cuando fui su entrenador”, dijo el argentino sobre el colombiano.

La realidad es que nadie puede blindar a Frank Fabra en el club. Ya perdió puntos con toda la afición, con entrenadores que lo dirigieron como el caso con Rodolfo Arruabarrena. Se le cerró la puerta de salida con destino a Estados Unidos.