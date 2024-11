Gallardo confirma planes con Juan Fernando Quintero: “van a haber charlas”

Sin duda alguna, tras la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, todo el mundo quedó encantado con el nivel de Juan Fernando Quintero que marcó los dos goles para remontarle a Corinthians el partido y la serie. Velocidad y atrevimiento, además de la magia que tiene en su zurda dieron de qué hablar y llaman la atención a nivel global.

Uno de los equipos que se animó a pretender a Juan Fernando Quintero fue nada más y nada menos que la Lazio de Italia, que también estaba en busca de James David Rodríguez. Sin embargo, el cuadro romano descartó a James y podría hacer lo mismo con el antioqueño.

Vea también: El guiño de Gallardo a JuanFer Quintero: "es parte de la familia riverplatense"

Pese a ello, Juan Fernando Quintero se ha mantenido firme en seguir su contrato con Racing de Avellaneda hasta 2025, pero habrá días claves en Argentina, dado que siempre que está Marcelo Gallardo en River Plate se especula con el regreso del zurdo al club ‘Millonario’.

MARCELO GALLARDO TENDRÁ CONVERSACIONES CON REFERENTES

En medio de la especulación que hay con el futuro de Juan Fernando Quintero, el colombiano no sería el único objetivo de River Plate de Marcelo Gallardo con la necesidad de darle gusto a la afición. Gallardo afirmó que, "es el tipo de jugadores a mí me gusta, por más que esté vistiendo otra camiseta. Es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar".

Días después, Maximiliano Grillo, periodista argentino sentenció que Gallardo está en busca de fichar jugadores históricos, recordando el título de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors. Con ese anhelo, la idea es mantener conversaciones con Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz y Enzo Pérez.

Le puede interesar: ¿Juan Fernando Quintero vuelve a Europa? Gigante de Italia lo quiere en enero

Grillo reveló que, “van a haber charlas. (Juan Fernando Quintero) tiene contrato en Racing hasta diciembre de 2025”. Con Nicolás De La Cruz, el panorama no es sencillo por las recurrentes lesiones, pero el uruguayo no se siente cómodo en Flamengo. Enzo Pérez no salió de la mejor manera de River Plate con Martín Demichelis, pero con Gallardo es a otra cosa. Enzo culmina contrato a fin de año y su destino podría ser el elenco riverplatense.