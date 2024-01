Giro inesperado para Jáminton Campaz: se complica su futuro en Argentina

Sin duda alguna, tanto en Brasil como en Argentina, el nombre de Jáminton Campaz ha tomado mucha fuerza en las últimas semanas. Entre noticias positivas que pueden acercar al colombiano nuevamente a Rosario Central, como también negativismo con que Campaz no volvería a las filas del club rosarino y volvería a Gremio de Porto Alegre.

Así está una de las grandes novelas en este mercado de fichajes. En estas negociaciones hay dos temas claves. Su llegada a Rosario Central fue en calidad de cedido, el club dirigido por Miguel Ángel Russo pagó el 50% de los derechos deportivos, pero no la totalidad, por lo cual, el dueño de su pase, Gremio de Porto Alegre sería su nuevo destino.

Rosario Central se puso en diálogos con Juan Carlos Torres, agente de Jáminton Campaz a la espera de poder definir la compra del otro porcentaje. Sin embargo, ha sido un tema difícil entre los clubes y el jugador. Pese a que Jáminton ilusionó a los rosarinos en las redes sociales con su posible regreso a Argentina, desde aquel momento, no ha habido conclusiones en las negociaciones.

De acuerdo con TyC Sports, hay incertidumbre, y como si fuera poco, mucha dificultad en la llegada de Jáminton Campaz a Rosario Central. De manera contundente, mencionan, "sigue sin haber acuerdo en la confección de su contrato". La situación ya cansa en Argentina, y todo parecería indicar que su futuro estaría en Brasil.

Juan Carlos Torres mantuvo que no hay ofertas para el colombiano, más allá de las negociaciones entre los dos clubes mencionados anteriormente. Jáminton tendría que presentarse pronto con Gremio de Porto Alegre, dueño del pase del ex Deportes Tolima.

Los siguientes días pueden ser determinantes para el futuro de Jáminton Campaz. Miguel Ángel Russo ya parece haber llegado al límite con esta incógnita, pues en rueda de prensa tras el amistoso ante el Liverpool de Uruguay, sentenció, "si viene, bien, y si no viene... no se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema".