Jáminton Campaz es noticia en Argentina: Rosario Central se ilusiona con su continuidad

El futuro de Jáminton Campaz está entre el Gremio de Porto Alegre, club al que pertenece y que todavía guarda un porcentaje de sus derechos deportivos y Rosario Central. El ex Deportes Tolima, estuvo en el elenco argentino en condición de préstamo y pagaron el 50% de sus derechos deportivos.

La gran sorpresa fue que, de regreso a la pretemporada para el 2024, Jáminton Campaz no hizo parte del primer entrenamiento, y a partir de ahí empezaron a llover conclusiones acerca de lo que podía estar pasando con el cafetero. Resulta que, como pertenece a Gremio y como culminó la cesión, Jáminton tuvo que volver a presentarse en Porto Alegre.

Mientras que se define el futuro de Jáminton Campaz, el jugador está en Colombia entrenando, y su agente, Juan Carlos Torres trabaja con Gremio y Rosario Central para llegar a un acuerdo que lo siga vinculando con el ‘Canalla’. Torres habló en Zapping Sport y dio un parte de tranquilidad para la afición rosarina al asegurar que se están moviendo en el diálogo con los clubes, pero no se ha cerrado nada.

Juan Carlos Torres mencionó, “vamos por buen camino, todos somos positivos en la firma para que empiece la pretemporada con Central”. Hace poco, Jáminton también colgó una imagen en sus redes sociales asegurando su anhelo de continuar en Rosario.

Sin embargo, no ha sido para nada sencillo y el camino para llegar a la confirmación de su futuro está dividido entre acuerdos que hacen falta con Gremio. Juan Carlos Torres señaló que, “estamos trabajando fuertemente con la gente de Central y la gente de Gremio. No ha sido sencillo, por muchos documentos y condiciones del jugador con Gremio. Había que resolver todo ese tema”.

El lado positivo entre todo, pese a la demora de los acuerdos es que, Jáminton Campaz no tiene más ofertas de otros clubes. Su futuro está en Brasil o en Argentina. “Él está bien. Decidimos que espere en su ciudad para que no haya especulaciones y nosotros poder avanzar en la documentación. Él está entrenando y con ansias de estar pronto en la pretemporada (…) por ahora no tenemos otra oferta por el jugador”, concluyó su agente.