Juan Fernando Quintero decidió su futuro: “tengo un sueño pendiente”

La Copa de la Liga de Argentina se prepara con el objetivo de recibir los clásicos más representativos del país. River Plate vs Boca Juniors e Independiente de Avellaneda vs Racing Club se enfrentan, además de otros partidos que tendrán protagonismo de jugadores colombianos. Pero, las alarmas de la ‘Academia’ están prendidas por Juan Fernando Quintero.

El jugador colombiano sufrió un esguince en la rodilla izquierda contra Godoy Cruz, que lo puede dejar afuera del clásico. Juan Fernando Quintero afana a Gustavo Costas con el deseo de recuperarlo. En medio de la semana, Juan Fernando reveló distintos aspectos de sus sueños y anhelos a futuro, en donde precisó que le gustaría regresar a Colombia por deudas pendientes que tiene.

No solo habló de un posible regreso al Fútbol Profesional Colombiano, pues, afirmó que su amor por River Plate podrían indicar su regreso a la institución millonaria, “en su momento dije que no, pero el amor es tan grande que si se da, volvería, ¿Por qué no? Si se da la tercera vez y todo está bien, vuelvo”.

Pero, más allá de River Plate, Juan Fernando Quintero también precisó cuál es su sueño en el futuro, “tengo un sueño pendiente, volver al Medellín y tengo una revancha con el Junior”, afirmó en entrevista con el influenciador argentino, Ezzequiel.

En el cuadro barranquillero, Juan Fernando fue recibido como un ídolo, pero estuvo lejos de su mejor nivel. Salió prematuramente sin triunfar, y es lo que le aqueja: regresar para destacarse.

Su amor por River Plate es notorio, pero también enfatizó en que estuvo cerca de firmar con Boca Juniors, “en 2016 casi llego a Boca, pero por un cupo de extranjero no se termina dando. Eso estaba escrito”.

Además, precisó que siempre ha sido más fanático de Juan Román Riquelme, “soy más de Riquelme. Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa. Me molestó porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira como es la vida: después metí dos iguales”.