Quintero también pierde la paciencia; Borja se llevó el regaño: "quiere que las haga todas"

Juan Fernando Quintero viene demostrando que se encuentra en un franco ascenso con River. El mediocampista ha ganado consistencia, dejando atrás las molestias físicas que tanto le impidieron tener una regularidad futbolística.

A la par de su mejoría también han llegado los goles de Miguel Ángel Borja, que se viene acoplando mejor a lo que le pide Gallardo.

Su conexión con Juan Fernando Quintero ha hecho que River mejore y tenga opciones (remotas, pero al fin opciones) de soñar con el título del fútbol argentino.

Al respecto, Miguel Ángel Borja reconoció que ha habido una mejoría evidente en los partidos recientes, tras un inicio de torneo que generó preocupación en el 'millonario'.

"El agradecimiento siempre a Dios, creo que un hombre que no tiene fe y no cree en Dios, es muerto. Es a lo que he venido, junto a mi familia, creyendo que hay un Dios vivo y por eso trato de glorificar su nombre cada día", dijo Borja luego del partido ante Patronato.

Al mismo tiempo, el ex Atlético Nacional y Junior también confesó las conversaciones que ha tenido con Quintero y las reconvenciones que este le ha hecho este cuando no ha estado fino en la definición. "Ahí me reprochó un poco ‘JuanFer’, porque quiere que las haga todas. Hay que afinar un poco más la puntería para poder concretar las que ‘el enano’ me ponga ahí", añadió.

El próximo partido de River Plate a nivel local será este miércoles 12 de octubre cuando enfrente a Platense en la fecha 25. Los de la 'banda cruzada' tienen 41 puntos y están a cuatro de Boca a falta de tres jornadas.