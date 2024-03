[Video] debut goleador de Juan Camilo Portilla: el héroe contra River Plate de Borja

Talleres de Córdoba fue local para enfrentar a River Plate en la Copa de la Liga Argentina. Juan Camilo Portilla, que ya es un fijo del club cordobés apareció como titular y respondió a la confianza con su primera anotación dentro del club. Por otro lado, en el conjunto ‘Millonario’, fue titular Miguel Ángel Borja, que recibió la titularidad tras su recuperación de una lesión.

Vea también: América se despide de una de sus figuras: su nuevo equipo lo presentó y firmó por cuatro años

Miguel Borja también anotó un gol para encaminar el triunfo, pero no contaban con que Juan Camilo Portilla aparecería en el marcador para igualar el compromiso, a tan solo, 14 minutos para dar por terminado el juego. Seguramente, River Plate no esperaba que el volante, ex América de Cali sacara ese riflazo que fue imposible para Franco Armani.

Juan Camilo Portilla se vistió de héroe para salvar la derrota y empatarle a River Plate. Portilla sacó un latigazo que picó en el suelo, y entró en la esquina inferior del arco custodiado por el ex Atlético Nacional, Franco Armani. Así, de esa manera rompió por primera vez las redes, en ocho partidos disputados con Talleres de Córdoba. El colombiano es un fijo para Walter Ribonetto, siendo figura con una anotación y cuatro asistencias en lo que ha disputado con el club.

Le puede interesar: Selección Colombia: se filtró el primer jugador sorpresa de Lorenzo para la Copa América

Durante la semana, el nombre de Juan Camilo Portilla apareció en el radar de Néstor Lorenzo para las próximas convocatorias del mes de marzo para enfrentar a España y a Rumania en Europa. Portilla viene pidiendo pista en Selección Colombia desde sus participaciones con América de Cali.