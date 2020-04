Galatasaray piensa en un polémico delantero y confirmaría rumores sobre la salida de Falcao

En medio de la serie de rumores que se ha generado en los últimos días sobre la posible salida de Falcao García de Galatasaray, una publicación de un periodista italiano volvió a encender las redes sociales y confirmaría el interés del club turco en un nuevo delantero que reemplace al colombiano y le dé la posibilidad de abandonar el equipo para partir hacia Al Hilal, equipo que parece dispuesto a doblar el salario que percibe el colombiano en la actualidad.

Lea también: Descalabro económico en la Liga Betplay: se desvaloriza el FPC

Según el periodista italiano, Nicolo Schira, quien se especializa en el mercado de pases y conoce muy bien el fútbol de su país, el club de Estambul estaría negociando con Mino Raiola la llegada de Mario Balotelli al equipo de la capital turca, hecho que comprobaría la posibilidad que Falcao abandonde la institución y se marche tras una temporada llena de altibajos y en la que apenas pudo mostrar chispazos de su nivel.

En ese sentido, el ofrecimiento de los turcos para el atacante italiano sería un contrato de dos años con opción de extenderlo por uno más, si es que las cosas funcionan, dando carta libre al futbolista colombiano para negociar su nueva transferencia, lo cual llegaría a ser benéfico para ambos lados, si se considera que el salario de Falcao es uno de los más altos del plantel y que su actual club también está pensando en el ahorro.

Le puede interesar: Chris Froome cuenta cómo va su recuperación para volver a las carreteras

A la espera de cómo continúan las negociaciones y sabiendo que Mino Raiola es una persona que se mueve muy bien en este aspecto, todo indicaría que tan pronto se termine la temporada, Falcao estaría listo para emigrar del fútbol turco y 'Super Mario' tendría su primera experiencia en el balompié de ese país.

Mario #Balotelli could leave #Brescia this summer. #Galatasaray are really interested in the italian striker. Gala are ready to offer 2-years contract with option for another season. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers