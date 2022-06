[Galería] Cuadrado avisa a Lorenzo: "siempre quiero estar en la Selección"

En medio de las vacaciones de verano en el fútbol europeo Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina pasaron por Bogotá. Los jugadores de la Selección Colombia estuvieron en rueda de prensa para dialogar sobre varios temas.

La llegada de Néstor Lorenzo, el futuro en el combinado nacional, James , Luis Díaz, entre otros. El lateral de la Juventus dejó varias apreciaciones sobre su futuro y su permanencia en el 'equipo de todos'.

Su continuidad en la Selección Colombia

"Para mi es un orgullo vestir la camiseta y hasta que Dios me dé la fuerza lo voy a intentar. Voy a dar el 100% para ser tenido en cuenta así me toca jugar o no. Así sean cinco minutos siempre voy a querer estar".

¿Espera ser tenido en cuenta por Lorenzo?

"Siempre es importante, voy a dar todo de mi para ser tenido en cuenta. Donde estemos va hacer falta la experiencia, yo puedo aportar futbolísticamente y con la experiencia. Tratando de ser un gran ejemplo en el camerino. Es importante la combinación de experiencia y juventud".

Luis Díaz y su actualidad en el fútbol internacional

"Lucho es un gran talento, desde 2014 con el Barranquilla ya tenía condiciones extraordinarias en el 1 contra 1. Es una persona que se las cree es muy humilde tiene un gran corazón. Orgullosos de el referente que es!".

Sobre el futuro de James.

"Siempre estamos en comunicación. Le escribí eso por el cabello rosado, irá a un lugar donde pueda tener continuidad. En su mejor nivel es uno de los mejores jugadores que ha dado Colombia. Lo necesitamos y esperamos que pueda tener una buena elección".

La llegada de Néstor Lorenzo a la tricolor

"Tenemos una buena relación, no ne lo esperaba, pero es un gran profesional y una gran persona."

El fallo sobre el tema Byron Castillo y la enseñanza de la eliminatoria

"Uno se le venía a la cabeza, pero estaba muy tranquilo, todos hicieron un gran esfuerzo para ir a Qatar. Tenemos que aprender, pero tenemos la satisfacción de haber dado el 100%. Aprendimos de la importancia de respetar nuestra casa".

El lateral confirmó que su futuro seguirá en la Juventus, al menos por el año que le queda de contrato. La rueda de prensa se realizó en medio de un evento comercial de la marca Jeep.