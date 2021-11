Gallardo no se olvida de la victoria ante Santa Fe: "Fue un día histórico"

El estratega de River Plate, Marcelo Gallardo no se olvida del compromiso que tuvieron en el mes de mayo ante Independiente Santa Fe donde el cuadro ‘Millonario’ venció 2-1 a los ‘Leones’. Este encuentro tuvo un hecho peculiar, ya que River no contó con gran parte de su nómina (entre ellos sus arqueros habituales), y por ende el ‘Muñeco’ Gallardo debió jugársela con Enzo Pérez (volante) en el arco.

Ante esta situación, el timonel argentino dijo que “fue un día histórico a través de lo que estábamos viviendo, que no era para nada agradable y sin embargo creo que tiene que ver con la gran fortaleza anímica que tiene este plantel”.

Le puede interesar: Quintero volvió a hablar de su regreso a River Plate: "no habrá ningún problema"

A estas declaraciones, el estratega agregó que “después de todo lo que estamos atravesando y de la catarata de contagios que sufrimos, nos quedamos con muy pocos jugadores y con Enzo, que había sufrido una lesión. Lo primero que se me ocurrió decirles, para relajar y a modo de chiste fue ‘somos lo que somos, vamos a tener que jugar como venga, pero necesito un arquero. Busco alguien que vaya al arco. Me miraron con cara de a ver quién se va animar, y Enzo me dijo ‘si tengo que ayudar voy ayudar, yo me animo”, sentenció Pérez.

Luego del compromiso disputado en Buenos Aires, el técnico de ese entonces Harold Rivera tuvo unas semanas más, pero tras los malos resultados debió dar un paso al costado para evitar seguir con el bajo rendimiento del club, por lo que se fichó a Grigori Méndez, quien buscará en las dos fechas restantes la clasificación a los cuadrangulares finales.

Vea también: Independiente Santa Fe: los dos arqueros que quiere para 2022

Por tal razón, el equipo ‘albirrojo’ se jugará sus últimas cartas ante Once Caldas el próximo lunes 15 de noviembre donde tendrá que ganar para llegar con vida a la jornada restante donde conocerá si estará en las fiestas finales de la Liga Betplay.