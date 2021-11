Quintero volvió a hablar de su regreso a River Plate: "no habrá ningún problema"

El volante c0lombiano Juan Fernando Quintero ha sido noticia en los últimos días, después de que se informara, desde la prensa argentina, que podría regresar al fútbol de ese país para vestir la camiseta de River Plate. Todo comenzó con una serie de reacciones en las redes sociales, hasta el punto de revelarse una supuesta charla del futbolista con el director técnico Marcelo Gallardo.

A pesar de que el estratega manifestó que el retorno de 'JuanFer' es un "deseo", sentenció que no es el momento para hablar de dicha posibilidad.

Este martes 9 de noviembre se conocieron más detalles de la informado, después de que el mismo jugador dialogara con Súper Deportivo Radio de Argentina, en donde afirmó que si le tocara tomar la decisión, no lo pensaría y no "tendría ningún problema en volver".

"Uno nunca sabe, al final cuando uno plantea cosas buenas y las personas a uno lo marcan como me marcaron a mí en Argentina y los hinchas de River, creo que después de todo eso quedan las puertas abiertas, sobre todo con los dirigentes, con el entrenador, con el grupo, con todos los muchachos y lo que representa para mí River, soy hincha de River, River cambió mi vida, River fueron los años más importantes de mi carrera futbolística hasta el día de hoy, y bueno, uno nunca sabe que podría presentar el destino, el día que me toque a mi tomar la decisión de volver seguramente lo hablaré y no habrá ningún problema en volver, asique muchas gracias al hincha por ese cariño y que de mi parte todo es recíproco hacia ellos", afirmó.

Por otro lado, Quintero aseveró que tiene muy buenos recuerdos de su paso por River Plate y también aclaró que lamenta no haberse podido despedir de la hinchada por la pandemia.

"Yo me quedo con todas las cosas bonitas vividas. Obviamente me falta todo el diario con mis amigos, con todas las cosas que viví, con el staff, con la gente del club, pero no me detengo en eso. Vivo el día a día y ellos saben que nos mantenemos en contacto. Me lamentó irme y no ver a los hinchas y tampoco el estadio lleno, porque estábamos en pandemia. Son esas cosas que uno nunca olvida, que siempre quiere vivirlas, como estar en el estadio con los hinchas. Creo que son esas cosas más que cualquiera otra cosa, pero esto es fútbol, uno nunca sabe en que momento llegan las cosas, es la vida, es así y trato de vivir el día a día", dijo.

Finalmente, el colombiano volvió a manifestar el cariño que le tiene a Marcelo Gallardo y aunque espera que siga en River, respaldará la decisión que tome para su futuro.

"Yo siempre voy a querer que Gallardo sea feliz, independientemente de donde esté. Eso es lo que deseo. Es una excelente persona y entrenador, y tiene suficiente experiencia para decidir donde tiene que ir, pero uno como hincha de River quiere que se quede, pero al final que decida lo que quiera. Yo como amigo le deseo lo mejor y el mejor éxito del mundo. Él sabe muy bien que se lo quiere y que le tengo mucho aprecio y que va a estar feliz donde él quiera", puntualizó.