Giro en la Selección Colombia: Decisión inesperada de Lorenzo con Amaranto Perea

Para nadie es un secreto que Néstor Lorenzo ha sido un hombre cuestionado por sus decisiones en las convocatorias de la Selección Colombia, pero más allá de eso, en los últimos amistosos, el resultado nunca ha ido en contra de la Tricolor, por lo que hay expectativa por lo que pueda pasar en los próximos retos internacionales.

Así las cosas y con la necesidad de destacar en las eliminatorias para el Mundial del 2026, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer hace pocas horas que en la fecha FIFA de junio, el equipo nacional se medirá con Alemania e Irak, pero al tiempo hay un reto muy importante también para el país.

Se sabe que sobre esa fecha se disputarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe y para dicho compromiso, Colombia iría con una selección sub 23, lo cual obliga a la FCF a buscar un entrenador que tome las riendas del equipo.

Segú informó la periodista Pilar Velásquez en ESPN, el cruce de los partidos haría que Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Lorenzo, fuera a El Salvador a dirigir al equipo que participará en los Juegos, eso mientras Néstor está en Europa con la categoría absoluta, un hecho que es para muchos el voto de confianza que da el entrenador a su AT.

Aunque esta información no ha sido confirmada de forma oficial, todo apunta a que las cosas se darán de dicha manera y solo queda esperar cómo le va a Perea con la sub 23, lo cual puede ser una prueba muy importante no solo para él, sino para Lorenzo que podrá seguir su trabajo de cerca.