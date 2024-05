Goleador de la liga de Ecuador quiere jugar en Colombia y ya eligió equipo

La liga ecuatoriana de fútbol ha escalado posiciones en Sudamérica, destacándose por las actuaciones de sus equipos en torneos continentales. Ejemplo de ello es el triunfo de Liga de Quito en la Copa Sudamericana el año pasado, junto con el proyecto exitoso de Independiente del Valle, que incluso le ganó la Recopa al Flamengo de Brasil.

En la actualidad, la liga ecuatoriana cuenta con la participación de 16 equipos de primera división que compiten en un sistema de ida y vuelta, donde el equipo con más puntos al finalizar se corona como campeón.

En la reciente jornada, Aucas se encuentra liderando el torneo con 26 puntos, seguido de cerca por Independiente del Valle con 25 unidades, en una disputa emocionante por la cima de la tabla tras 11 fechas.

Uno de los protagonistas indiscutibles de este éxito de Aucas es Jeison Medina, el goleador colombiano que ha maravillado con su desempeño. Medina ha anotado 10 goles en 11 partidos disputados en Ecuador y ya ha revelado sus planes futuros.

El delantero, quien previamente ha jugado en América y Deportivo Pasto en Colombia, expresó su deseo de regresar al fútbol colombiano y ya ha elegido el equipo en el que le gustaría jugar.

"El contrato de Aucas se me termina el 30 de junio. Bueno, el futuro mío más cercano es esperar que se acaben estos cuatro partidos y esperar porque en el contrato está que Aucas tiene una opción de compra y si la ejecutan, pues yo encantado de renovar con el club. Ya hay unos pequeños acercamientos (...) No me cierro a ningún mercado y está dentro de las posibilidades, pero pues ahora no es, no es momento como de decir nada, pero bueno no me niego nunca a regresar a Colombia", afirmó Medina en entrevista con un medio digital en Colombia.

Además, Medina reveló su preferencia por un equipo específico en Colombia en caso de que volviera al fútbol colombiano: "Me sueño en algún momento jugar en Atlético Nacional, que es el equipo del cual soy hincha", agregó el goleador de 29 años.

Con estas declaraciones, Jeison Medina ha dejado en claro su interés por continuar su carrera en el fútbol colombiano y su admiración por Atlético Nacional, mostrando su disposición a evaluar todas las opciones que se presenten para asegurar un futuro exitoso tanto para él como para su familia.