Grave problema entre Sinisterra y el Leeds: "Ahora no juzgo y no explico más"

El colombiano Luis Sinisterra está viviendo una etapa difícil en el Leeds y parece que actualmente presenta una situación que lo empieza a dejar por fuera del equipo, al menos eso fue lo que se pudo deducir tras lo dicho en las últimas horas por el técnico del club.

Después del compromiso de Leeds con Birmingham City, Daniel Farke, entrenador del equipo, respondió una pregunta respecto a por qué Sinisterra no estaba siendo tenido en cuenta, pero su respuesta fue bastante directa.

"No estaba disponible. Ya llegará el momento en el que hablemos de esta situación. Ahora no juzgo y no explico más", fue lo que dijo el estratega, lo que hace pensar que hay cosas más allá de lo deportivo que están afectando la carrera del jugador en este club.

Vea también: Luis Sinisterra iría a un equipo con aspiraciones en Champions; vale 25 millones de euros

Aunque por ahora no hay versiones oficiales con respecto a este hecho, mucho se habla de una posible salida de Sinisterra del equipo justo para este mercado de verano.

Lo cierto es que toca esperar que alguna de las partes se pronuncien oficialmente para así conocer el motivo por el cual el colombiano no está jugando en su actual equipo.

Le puede interesar: Decisión tomada en el Leeds de Sinisterra: "No estoy seguro de que pueda embarcarme en este reto"

Es importante resaltar que Sinisterra sufrió una lesión importante la temporada pasada y por eso estuvo ausente, pero se recuperó y se sabe que actualmente a nivel físico está en condiciones de jugar, un hecho que pone en tensión la situación del futbolista colombiano.