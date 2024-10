Gustavo Alfaro mantiene en vilo a Ecuador: esto dijo sobre regresar a la selección

Quedan pocas horas para que se dé el puntapié inicial en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. La ‘Tri’ recibe la visita de Paraguay, combinado nacional que ahora tiene en sus riendas a Gustavo Alfaro, un viejo conocido para la afición ecuatoriana por su gestión dentro de la selección, clasificándolos a un Mundial.

La visita de Gustavo Alfaro tiene su morbo añadido por el reencuentro con el país en donde tuvo un gran nivel y que ahora, con Paraguay, se ha mantenido, producto de una igualdad sin goles ante Uruguay y una victoria, nada más y nada menos que contra Brasil.

Además, también está la expectativa de cómo vaya a ser recibido Gustavo Alfaro dentro del país, tras su salida y firma con Paraguay. Muchas cosas están en juego para ecuatorianos y paraguayos en busca de afianzarse en la tabla de posiciones para pensar en la clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

GUSTAVO ALFARO DEJA EN INCERTIDUMBRE A ECUADOR

Por la llegada de Gustavo Alfaro a suelo ecuatoriano para enfrentarlos, las preguntas sobre un posible regreso no le iban a faltar al entrenador argentino que luego de Ecuador, salió a Costa Rica y disputó a Copa América con los ticos igualando ante Brasil, pero eliminados en la fase de grupos.

En ese orden de ideas, Gustavo Alfaro reveló si planea regresar al combinado ecuatoriano, sembrando las dudas al afirmar que, “no sabemos, todo puede pasar”. La hinchada ecuatoriana está en vilo por las declaraciones de Alfaro. El entrenador argentino no salió de la mejor manera del seleccionado ecuatoriano por varios problemas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El primer problema fue el no haber llegado a un acuerdo para la renovación. El entrenador pedía 4 millones de dólares de salario anual para estampar la firma. Todo terminó mal entre las partes y Gustavo Alfaro tomó la decisión de demandar. Los demandados acudieron al TAS y todo quedó en 2 millones de dólares por saldar.

Su salida no fue la mejor y eso haría que Gustavo Alfaro no tomara ningún interés por regresar. Aunque dejó todo abierto para el futuro, no hay nada escrito en su vuelta al seleccionado ecuatoriano. Ahora tiene contrato en Paraguay y lo respetará.