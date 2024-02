Haaland dio una clase magistral: anotó cinco goles y celebró el City

Con cinco goles, cuatro de ellos asistidos por Kevin de Bruyne, Erling Haaland volvió a demostrar que es una máquina de marcar. El noruego, por segunda vez en el Manchester City, marcó cinco goles en el mismo partido y él solito, con la ayuda de De Bruyne en las asistencias, eliminó al Luton Town de la FA Cup (2-6).



Los 'Sky Blues' avanzan hacia los cuartos de final con la mayor goleada que ha encajado el Luton este año en Kenilworth Road, en un partido horrible en defensa que explotó al máximo Haaland.



El noruego se coló una y otra vez en la zaga de los 'Hatters' y les castigó con cinco goles, misma cifra que anotó el año pasado en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

Haaland hizo dos en los primeros 20 minutos; el primero tras una gran combinación entre Matheus Nunes y De Bruyne, en la que el belga jugó desde línea de fondo para que Haaland empujara con la zurda, y el segundo tras proteger un pelotazo de Stefan Ortega, dejarle la pelota de cara a De Bruyne y este tirarle un pase en largo.



El delantero, en una de sus clásicas carreras con el defensa detrás, no falló ante Tim Krul, como tampoco erraría minutos después cuando otro envío al hueco de De Bruyne terminó con Haaland picando la pelota ante el meta holandés.



El 0-3 en el 40 abría la posibilidad de que Pep Guardiola cambiara jugadores y reservara fuerzas para el fin de semana, pero un golazo de Jordan Clark desde fuera del área, limpiando las telarañas de la escuadra, apretó el partido y frenó al técnico español.



El que más se benefició fue Haaland, que supo que no le iban a cambiar cuando Clark marcó otro golazo nada más arrancar el segundo tiempo para el 2-3.

Con un solo gol de ventaja, Haaland era más imprescindible que nunca en el campo y De Bruyne se encargó de que la cuenta no parara. El belga, tras un pase brutal de Walker con el exterior, él regaló el cuarto.



El quinto, esta vez con un asistente nuevo, Bernardo Silva, nació de un disparo duro en el que Krul pudo hacer mucho más. No fue la tarde para el arquero holandés, que falló también en el 2-6, tanto que se apuntó Mateo Kovacic.



Por sexta temporada consecutiva, el City se mete entre los ocho mejores de la competición. No cae antes de semifinales desde la 2017-2018. Haaland, por su parte, lleva ya 30 goles esta temporada, 17 en Premier League, cinco en FA Cup y seis en Champions