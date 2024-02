Guardiola teme perder a una figura en el Manchester City: "No sé lo que pasará"

En los últimos años, Pep Guardiola le dio forma al ambicioso proyecto del Manchester City desde que fue adquirido por la familia real de Abu Dhabi en 2008, pues su gestión no solamente los llevó a ganar varios títulos en Inglaterra, sino que además se quedó con el más importante: la Champions League ganada la temporada anterior.

Sin embargo, el español corre riesgos con una de sus principales figuras, ya que recientemente se conoció el interés de Arabia Saudita por Kevin de Bruyne, quien se ha convertido en un pilar de los 'citizens' para sus más recientes éxitos a nivel local e internacional.

De hecho, el diario británico The Athletic señala que prepararán una extraordinaria oferta desde territorio saudí para convencerlo una vez finalice la Eurocopa que se celebrará en Alemania. Pese a ello, este mismo medio también asegura que el belga podría elegir la opción de llegar a la MLS con tal de disfrutar de un buen retiro y de garantizarle una estabilidad a su familia.

Justamente, Guardiola tocó este tema en rueda de prensa y aunque desea que De Bruyne siga con el Manchester City, sabe que la operación no va a ser fácil por las ofertas que tiene en su camino: "A mí me encantaría que siguiera aquí, pero es algo que habría que preguntarle a él. No sé lo que pasará", manifestó.

El mediocampista de 32 años tiene contrato vigente con el equipo skyblue hasta junio de 2025 y las directivas esperan que pueda permanecer por lo menos una temporada más. No obstante, desde Arabia Saudita lo tienen como una prioridad en su mercado de transferencias.

Por lo pronto, el técnico catalán se centra en tenerlo disponible para los próximos partidos del Manchester City, pues se avecina un nuevo derby ante Manchester United por la Premier League antes de enfrentar a Copenhague por los octavos de final de la Champions League. Ambos partidos los jugará en condición de local.

