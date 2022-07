“Hablemos de las mujeres porque los hombres no nos llevaron al mundial y están borrados"

La Selección Colombia Femenina ha tenido protagonismo las últimas semanas tras la participación en la Copa América, donde ha dejado una campaña impecable y ha ratificado su favoritismo para ganar el certamen continental que entregará tres cupos directos al Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023.

En el programa de Saque Largo de Win Sports, se vio a la periodista Sheyla García, inconforme por el 'conformismo' que hay con la Selección Colombia masculina: "Yo les digo gracias por llevarme a Brasil y a Rusia, pero no me conformo con que no vamos a ir a Qatar porque teníamos equipo para hacerlo, por ende no quiere decir que no me ilusiono con que vamos a ir al próximo mundial".

A eso su compañero Julián Téllez, respondió "me le estás tirando duro a los muchachos" y la presentadora arremetió contra su comentario: "Pues si no nos llevaron al mundial ahorita y las muchachas si, hablemos de ellas que son las que nos llevan al mundial. En este 2022 vamos al mundial sub 17, sub 20 e iremos con la selección absoluta".

"¿Para qué vamos a hablar de ellos (la selección masculina) si no vamos a ir? para qué hablamos de los hombres si están haciendo pretemporada con los clubes porque con la 'tricolor' no van a ir al mundial" Añadió Sheyla en su comentario.

Finalmente, la periodista dejó un frase contundente para cerrar su comentario, en el que aplaude lo hecho por la categoría femenina: "Cuando empiecen las eliminatorias - el otro año - hablamos de ellos, pero ahora como no nos llevaron, están borrados, papá. No existen sino en sus clubes ¿acaso debemos hablar de James que no juega en Qatar?".