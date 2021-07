Habló el agente de Luis Díaz: ofertas y lo que viene en el Porto

Luis Díaz fue una de las estrellas de la Selección Colombia en la última Copa América. Su gran nivel futbolístico es destacado por la prensa internacional al ser la 'joya' de la 'Tricolor' en partidos claves como contra Brasil y Argentina. Precisamente ante estas grandes potencias el guajiro marcó gol.

Díaz compartió la tabla de goleadores de la Copa América con Lionel Messi, ambos marcaron 4 tantos, pero el argentino hizo más asistencias. No obstante, la gran figura del extremo ha provocado que las ofertas por el jugador aumenten claramente.

Aunque lo ideal es quedarse por lo menos una temporada más en el Porto, el atacante está siendo muy tentado. Según contó el agente del jugador en AS, las llamadas no faltan, pero hasta ahora no hay nada concreto para que se pueda negociar una transferencia de Luis Díaz.

"Claramente, con la gran Copa América que hizo Luis, el interés de los clubes ha aumentado, pero por el momento no hay nada concreto y el jugador sigue disfrutando de sus vacaciones con su familia y amigos", dijo Carlos Van Strahalen, representante del delantero.

Hasta ahora solo se conocen acercamientos de clubes como la Roma de Italia, escuadra que ahora está siendo dirigida por José Mourinho. Estos coqueteos no han dado fruto por el momento, no obstante, en las próximas semanas se podría conocer más información al respecto.