Harold Perilla dio detalles de la nueva investigación por casos de abuso en el arbitraje colombiano

En comunicación con RCN Mundo el ex técnico colombiano Harold Perilla, quien denunció a Óscar Julián Ruiz por un caso de abuso y acoso sexual, reaccionó ante las últimas informaciones reveladas por el diario The Guardian que asegura que la FIFA comenzó a investigar esas denuncias de 2019.

Perilla afirmó que este es un gran precedente después que la justicia en Colombia haya archivado la investigación que fue expuesta en 2019 y que no dejó ningún resultado después del cambio constante de fiscales.

“La verdad es que estamos contentos porque mientras la Fiscalía archiva el proceso en Colombia, la FIFA nos presta toda la atención y con el material probatorio que tenemos decide abrir de nuevo la investigación. Cabe anotar que nosotros ya radicamos ante la Fiscalía el nuevo documento con 80 páginas con material probatorio suficiente para que desarchiven el caso y lo traigan nuevamente investigación”, dijo Perilla.

Harold aseguró que este solo es el inicio de un proceso que espera si tenga algunas decisiones desde la FIFA teniendo en cuenta los cargos que actualmente tienen tanto Óscar Julián Ruiz como Ímer Machado.

“Tenemos documentado que varios árbitros presuntamente accedieron a favores sexuales, a varios árbitros nos acosaron sexualmente y nos pidieron favores sexuales para llegar a esa instancia de arbitraje internacional. Son muchísimas más víctimas, en este momento son 11 o 12 víctimas por parte de Óscar Julián Ruiz y otra de acceso carnal a un menor de 13 años” explicó el colombiano.

De las pruebas que han presentado, Harold Perilla aseguró que hay un documento de casi 80 páginas que en su momento fue desestimado por la justicia colombiana y que ahora está en poder del Comité de Ética de la FIFA.

“La FIFA tiene toda la potestad, nosotros llegamos a FIFA por medio del periodista de The Guardian. Ella viene investigando casos de acoso sexual y accesos carnales en diferentes partes del mundo y en este momento el Comité de Ética que es el encargado de estos casos es el que va a tomar la investigación. Estamos en etapa preliminar, la FIFA lo que debe hacer en estos momentos es corroborar la investigación y el material probatorio de ambas partes”, explicó Perilla.

Finalmente el ex árbitro habló de la postura que ha tomado la Federación Colombiana de Fútbol sobre este caso y aseguró que tampoco hubo un seguimiento al caso de los ex árbitros que denunciaron esta situación.

“Apenas hice la denuncia se comunicó conmigo el señor Álvaro González, venía desde Asia y él fue a hablar conmigo y me dijo que podíamos arreglar las cosas de otra manera, que se hiciera una reunión, que se hiciera un acta que yo podía volver al arbitraje y obviamente yo le dije que ese no era la manera de arreglar este conflicto y que yo no manejaba esa línea y por eso hice la denuncia ante la Fiscalía, pero ese fue el único acercamiento que tuvieron desde la Federación conmigo”, finalizó Harold.