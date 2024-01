Héctor Cárdenas tomó primera decisión tras caer contra Brasil

Se consumió la eliminación muy prematura para la Selección Colombia en el Preolímpico Sub-23. Después de jugar tan solo dos fechas y descansar en una jornada, el elenco dirigido por Héctor Cárdenas vivió un infierno en Venezuela cayendo ante Ecuador por goleada 3-0 y ante Brasil por 2-0. La realidad es que, el panorama no es para nada positivo, hay negativismo, desilusión y dolor en un grupo que pudo hacer más.

Por ahora, Colombia ha quedado en deuda en los arcos rivales y no ha marcado en las primeras salidas que ha tenido en el Brígido Iriarte de Caracas. Héctor Cárdenas estuvo en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Brasil, en donde afirmó en primer lugar que, “yo creo que lo primero es agradecer como siempre el respaldo y acompañamiento que le brindan a estos jugadores”.

Posteriormente, agregó, ”lo otro es el dolor de patria de saber que hoy cerramos nuestras aspiraciones a un objetivo que teníamos que era la clasificación a la siguiente fase. Agradecimiento porque creen en este proceso, no se consolida solamente sino verlos a todos ellos y estar dentro de esas convocatorias. Hay que seguir, pedimos excusas por la eliminación en esta fecha, pero los jugadores compitieron”.

Vea también: Unos por la clasificación, otros por la honra: siguiente fecha del Grupo A del Preolímpico

Justamente, ese sentimiento negativo y de dolor, lo expresó de la siguiente manera, “creo que el dolor es grande porque se generan situaciones, el equipo tiene una propuesta basada en las características del rival, no fuimos capaces de finalizar, está la eficacia del equipo rival, de destacar eso, siempre es un equipo práctico y con eso ganaron el partido. No señalaré o cuestionaré a ninguno, los que están generaron las situaciones que queríamos y hay que levantar cabeza. Pensar en los juegos que quedan porque debemos terminar con honor”.

Pese a las caídas, la decisión está clara: salir a ganar lo que queda y no juzgar a nadie. “Mucho no hay por hablar, no es nada positivo, no logramos el objetivo y luego de eso creo que hay muchas cosas por mejorar, pero ahora lo que nos ocupa y la responsabilidad acá es de terminar, cerrar bien la competencia con dignidad, con altura, las posibilidades las van a tener”, aseveró el vallecaucano.

Le puede interesar: Las cuentas de Colombia en el Grupo A del Preolímpico Sub-23: ¿hay cómo clasificar?

Concluyó y dejó claro qué buscarán en las siguientes jornadas, “para nosotros es negativo el balance quedar por fuera de la competición, pero este equipo competirá hasta lo último, defenderemos la camiseta nuestro país, para regresar a Colombia y continuar el trabajo”. Por ahora, ante la prematura salida no ha habido decisión sobre el estratega de la Federación Colombiana de Fútbol.