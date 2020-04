Hector Fabio Cruz: "El fútbol no puede tomar decisiones de manera independiente"

Hector Fabio Cruz es uno de los médicos más reconocidos del país luego de su paso por algunos clubes de fútbol y por la Selección Colombia, sin embargo, también es recordado por un problema que tuvo con unas declaraciones respecto a James Rodríguez. Sin embargo, más allá de esto, Cruz habló en los micrófonos del programa 'Centro Deportivo' de Antena 2 y contó qué piensa de la práctica deportiva en los parques y del regreso del fútbol en el país.

"Pienso que hay que tener prudencia. Estar con los conceptos de los expertos porque esto es algo nuevo para el mundo y hay que ver cómo se comporta alrededor del planeta. Ningún ente por más independiente que quiera ser puede estar por encima de los científicos que están buscando el tratamiento", señaló el médico.

Posteriormente, refiriéndose a la situación actual, donde se estudia la posibilidad de hacer ejercicio en los partes, remarcó: "Es importante que hagamos ejercicio, pero el ejercicio es individual, apartándonos de los grupos, no se puede todavía, hasta que quienes trabajan en esto no nos autoricen, trabajar en deportes de grupo o pensar en los mismos hasta que no se avance más en el tema de la vacuna y de los tratamientos que están buscando los científicos".

Luego, tocando un tema álgido, habló del regreso del fútbol en Colombia. "Por mucho que el fútbol y los dirigentes quieran tomar decisiones de volver, ellos tienen que contar con el aval de todo el grupo multidisciplinario que está trabajando en este tema, tanto a nivel mundial como en el país. Es una utopía pensar que porque son porque son dirigentes de fútbol y porque están en una división como es la Federación, la cual está asociada a la Fifa, que es un ente independiente de todo se pueden tomar esas decisiones; eso no puede ser así, se está hablando de una pandemia que paralizó el mundo y en la que no se sabe lo que va a pasar, por eso, si no se tiene esa respuesta se pueden tomar decisiones equivocadas".

Y sobre el mismo tema puntualizó: "Si nosotros tomamos decisiones equivocadas de manera desenfrenada, vamos a tener una mortandad más grande que países desarrollados como Italia o España, los cuales están mucho más avanzados que nosotros".

Entonces conluyendo remarcó: "Hay deportes que sí podrían volver antes que otros, pero eso no depende de mí, yo podría decir que el tenis, por ejemplo, no requiere tanta unión entre los deportistas, pero en ese sentido todo está relacionado con las autoridades, una apertura que será determinada por las autoridades correspondientes y que sabe cuál será el momento adecuado. El ejercicio en los parques se podría manejar pero tiene que ser de manera individual, algo que es muy difícil acá y que debería ser garantizado por la policía por la cultura que nosotros tenemos".