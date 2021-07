Hermana de Emiliano Sala fue internada en un hospital tras supuesto intento de suicidio

Romina Sala, hermana del fallecido futbolista argentino Emiliano Sala, se encuentra internada en un hospital de la provincia de Santa Fe, en el norte del país, con un cuadro "complicado", informaron este miércoles a Efe fuentes cercanas a la familia.



Su ingreso al hospital José María Cullén, en la ciudad de Santa Fe, tuvo lugar en la madrugada del martes, y en las últimas horas experimentó "una leve mejoría", aunque su estado sigue siendo "complicado".

Lea también: "Qué sufrimiento": Ruggeri no tuvo de otra y elogió las gambetas de Luis Díaz



"Había una leve mejoría en el estado, dentro de un cuadro bastante complicado, estaba con asistencia respiratoria", informó a Efe Diego Ribero, amigo de la familia y presidente del club San Martín de Progreso, en el que Emiliano jugó durante sus primeros años.



Según Ribero, los síntomas que presentó serían compatibles con un intento de suicidio.



Romina Sala y su madre fueron las personas que viajaron a Francia para participar en la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano, en enero de 2019, y que se hundió en el Canal de la Mancha cuando volaba con destino a Cardiff, donde el futbolista debía incorporarse a la disciplina de su nuevo equipo.

De interés: Amaranto Perea le pide al hincha de Junior apoyar y no presionar



El 21 de enero de 2019, Sala, de 28 años, partió de Francia rumbo a Inglaterra en una avioneta privada pilotada por David Ibbotson, tras fichar por el Cardiff City proveniente del Nantes.



La nave no llegó a destino y el 3 de febrero fue localizada en el fondo del mar. Cuatro días más tarde se recuperó el cuerpo de Sala, pero el del piloto no fue hallado.



El 26 de abril falleció por un infarto el padre, Horacio, a los 58 años.