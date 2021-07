Amaranto Perea le pide al hincha de Junior apoyar y no presionar

Junior de Barranquilla cumple con su última semana de entrenamientos previo a iniciar la competencia oficial, cuando enfrente el próximo miércoles 14 de julio a Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Teniendo en cuenta la polémica y en parte desazón que generó en la hinchada las salidas de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, el director técnico Luis Amaranto Perea envió un mensaje a la afición para que apoyen al club y no causen una presión innecesaria.

Lea también: Junior se ilusiona: comunicado de Villarreal sobre el futuro de Carlos Bacca

Mediante un video publicado en la plataforma digital de Junior, Perea aprovechó para comunicarse con la afición 'rojiblanca'.

“Quiero aprovechar para que, dentro de esa exigencia que nos pone el aficionado, que es muy importante, hay momentos que hay que separar la exigencia con la tensión que se está generando en el grupo. Me parece que el hincha debe ser aliado nuestro, entendiendo que hay muchas cosas que no se nos han podido dar. Al final la exigencia es una cosa y toda la presión extra que se genera, me parece que no favorece”, indicó.

Por otro lado, Perea aseguró que al interior de Junior se ha generado una presión que perjudica el rendimiento de los jugadores, ya que su capacidad para responder no será la adecuada.

Le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado y la "responsabilidad" de Colombia por el tercer puesto

“Quiero hacerle una invitación, si cabe, entendiendo que con eso no decimos que no nos exijan, que no nos presionen, que ustedes son parte importante para conseguir los objetivos. Quizá mucha gente cree que la única forma que hay para que el equipo reaccione es presionándolo. Mi experiencia como jugador me dice, que cuando a un futbolista se le presiona como se viene haciendo, su capacidad de responder se verá afectada, porque la confianza es importante para lograr los objetivos”, dijo.