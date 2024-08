Hermano de Yerry Mina dará el salto a Europa; jugará en primera división

El futbolista colombiano Juan José Mina, hermano del reconocido defensa central Yerry Mina, afrontará su primer desafío deportivo en Europa, después de que se diera a conocer en las últimas horas que llegará a la primera división de Portugal.

Según informó 'A Bola', la lateral derecho de 20 años se convertirá en nuevo jugador del CF Estrela da Amadora, club al cual llegará en condición de préstamo proveniente del New York Red Bull de la MLS.

La cesión de Mina, pactada a un año, se concretó a cambio de 200 mil euros y además se establecerá una opción de compra en el contrato.

La competencia de Juan José Mina

En el CF Estrela da Amadora, Juan José Mina será dirigido por Filipe Martins y disputará el puesto de lateral derecho con Danilo Veiga.

Adicionalmente, Mina tendrá como compañero al experimentado futbolista portugués Luís Carlos Almeida da Cunha, mejor conocido como Nani, que con 37 años se mantiene en la actividad profesional.

La carrera de Juan José Mina

Juan José cumplió con su proceso formativo en Deportivo Cali, club con el que debutó en 2022 y en donde alcanzó a disputar 20 partidos en la primera división de Colombia.

En 2023 fue transferido al New York Red Bull de la MLS.

Adicionalmente, Mina ha hecho parte de la Selección Colombia en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20.