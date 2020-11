Ibrahimovic deberá ausentarse alrededor de diez días

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, lesionado en el muslo izquierdo, va a estar alejado de los terrenos al menos diez días y es por tanto baja para el desplazamiento a Lille, el jueves en la Europa League, informó este lunes una fuente próxima al club lombardo.

Ibrahimovic, autor de un nuevo doblete el domingo en Nápoles en la victoria (3-1) de los 'Rossoneri', líderes del Campeonato de Italia, y máximo goleador de Serie A con diez goles, dejó el terreno a un cuarto de hora del final del partido debido a una lesión muscular.



Los exámenes realizados el lunes por la mañana revelaron una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda. Un nuevo examen de control ha sido programado de aquí a diez días, informó el entorno del AC Milán.

El ex goleador del París Saint Germain no podrá regresar al campo francés el jueves en Lille, en Europa League, donde el AC Milán intentará tomarse la revancha tras la humillación sufrida ante el conjunto galo en San Siro (3-0) a principios de noviembre.



El polémico Zlatan se perderá también el partido contra la Fiorentina el próximo fin de semana en la Serie A y a priori el duelo contra el Celtic de Glasgow el 3 de diciembre en Europa League.