Ídolo de Sao Paulo apunta el gran problema de James: "No se trata de jugar bien"

La llegada de James Rodríguez al Sao Paulo tuvo lugar a finales de julio, casi cuatro meses después de haber terminado su contrato con Olympiacos. Desde ese entonces, ha ido alternando entre ser titular y suplente tanto en la competencia local como en la Copa Sudamericana.

Pese a ello, pudo demostrar su calidad en los minutos que sumó con el equipo paulista, algo que le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección Colombia para disputar los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, su nivel no deja de estar en tela de juicio a raíz de la carrera que ha hecho en Europa.

Uno de los que se refirió al presente del colombiano es Diego Lugano, quien supo ser campeón de la Copa Libertadores y del Mundial de Clubes en 2005. El uruguayo asegura que no basta con jugar bien para brillar con el 'Tricolor' brasileño. "Tiene que encontrar el contexto y esa sinergia entre la afición y la institución. No se trata solamente de jugar bien. No es solo querer", aseguró en entrevista a la Gazeta Esportiva.

Al margen de la crítica, Lugano espera que James pueda permanecer en Sao Paulo para el 2024 pese a los rumores que han surgido recientemente sobre su salida a ligas como la MLS o Argentina, además del posible interés de otro equipo poderoso de Brasil como Fluminense.

"Con el talento que tiene, espero que el año que viene todo esto se junte para que pueda mostrar su capacidad con la camiseta de Sao Paulo", aseguró el otrora capitán de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Cabe recordar que, además de la competencia local, Sao Paulo también participará de la Copa Libertadores en 2024, por lo que el técnico Dorival Junior espera que James se pueda asentar mejor en el equipo para lograr los objetivos que tiene presupuestados en la temporada.