James Rodríguez superó al Sao Paulo: llegaría a una 'liga exótica'

En medio de las pataletas de James David Rodríguez, el colombiano está intentando pactar la rescisión de su contrato con el Sao Paulo por segunda ocasión en menos de meses de diferencia entre el uno y el otro. Tres técnicos han pasado por la institución desde que James llegó, pero con cada uno el escenario ha sido el mismo: relegado al banquillo, o en su defecto, no convocado por lesiones.

Dorival Júnior, Thiago Carpini ni Luis Zubeldía han podido dar con James Rodríguez en Sao Paulo. Zubeldía le dejó en claro que no importa el nombre de los jugadores, ni la trayectoria y que quien se ganara la posición lo haría por rendimiento. Sin duda alguna, algo que el ex Real Madrid no tiene actualmente.

Su agente le podría buscar cabida en la Major League Soccer de Estados Unidos o en México como se ha dicho en últimos días. Sin embargo, de acuerdo con Bolavip Ecuador, revelaron cuáles serían los tres equipos que podrían fichar a James Rodríguez. Su salario es el gran problema para cualquier directivo, pero en la Liga Pro habrían interesados en el cucuteño.

Vale la pena aclarar que se dice exótica la liga por el bagaje que tiene James Rodríguez, que es curioso que Ecuador pudiera ser una opción. Pero, para nadie es un secreto que es un rentado que viene tomando mucha importancia en Sudamérica.

Según el medio, son tres clubes que, por objetivos, estabilidad financiera y nombre a nivel global podrían intentar quedarse con James. El primero, sería Independiente del Valle, que se ha mantenido como uno de los grandes clubes peleando en competencias internacionales. Económicamente están bien parados, y lo demostraron pagando el salario de un referente sudamericano como Marcelo Moreno Martins.

Segundo, Liga de Quito, actual campeón de la Copa Sudamericana sería el otro candidato que podría dar la sorpresa. Ya se conocen con el futbolista, dado que se enfrentaron, y es un equipo tradicional en competencias internacionales, y que ha hecho fichajes sorpresivos como el de Paolo Guerrero.

Por último, según Bolavip, Barcelona de Guayaquil sería el tercer club que podría dar la sorpresa. El elenco barcelonés es el que menos posibilidades tendría, dado que ha tenido límites económicos, pero en este mercado preguntaron por varios futbolistas de mucha experiencia como lo son Arturo Vidal o Felipe Caicedo.