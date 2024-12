James recibió vainazo del entrenador de Rayo: "no depende de mí"

Una hora antes del inicio del derbi frente al Real Madrid saltó la noticia. James Rodríguez, sin lesión aparente y en condiciones de jugar, se quedaba fuera de la convocatoria. Su técnico, Iñigo Pérez, minutos antes del encuentro, habló de su ausencia con un enigmático mensaje: "es un tema del que no estoy capacitado para hablar y que no depende de mí".



Esa frase, que la volvió a repetir dos horas y media después en conferencia de prensa, ha desatado un sinfín de rumores porque en el club el hermetismo es total, hasta el punto que solo tres personas parecen conocer lo ocurrido con James. Una es el entrenador y las otras dos el director deportivo, David Cobeño, y el presidente, Raúl Martín Presa.



Precisamente el máximo mandatario también alimentó durante el partido el sinfín de rumores alrededor de la figura del colombiano cuando dijo, en Movistar, que no se debía hablar del tema. "Ni puedo ni debo decirlo", subrayó.

La situación de James Rodríguez en el Rayo es extraña y este episodio tan enigmático ha llegado precisamente en la semana del partido contra el Real Madrid, club al que perteneció entre 2014 y 2020 y con el que ganó nueve títulos.



Desde su llegada al Rayo Vallecano el pasado 26 de agosto, James Rodríguez apenas está teniendo protagonismo aunque su figura no deja de acaparar titulares y todo lo que rodea a su persona es objeto de comentarios, sobre todo en redes sociales.

Todo el protagonismo que tiene con Colombia no lo está teniendo en el Rayo y con Iñigo Pérez, por el momento, solo lleva disputados seis partidos oficiales de Liga, uno como titular, y otro de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, rival de inferior categoría. En total 205 minutos de competición.



En el último mes, en los tres partidos de Liga frente a Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Valencia estuvo en el banquillo sin jugar y contra el Real Madrid, en un duelo que se preveía especial, ni siquiera se vistió de corto.