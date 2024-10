Independiente Santa Fe: rival y fecha por cuartos de final de la Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe no pasó del empate este jueves 10 de octubre ante Ferroviaria por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina (1-1), pero con esto le bastó para avanzar a la próxima ronda del torneo como primero de su llave.

Las Leonas llegaron a cinco puntos y se ubicaron en la primera casilla de la tabla de posiciones, por lo que se enfrentarán a las segunda ubicadas en el grupo D de la competición, conformando una llave más que interesante.

Vea también: DT de Bolivia enciende fuego y saca pecho ante Colombia: "Pensaba que nos complicarían"

Fecha y rival del próximo partido de Santa Fe en Libertadores Femenina

Teniendo en cuenta que el formato del torneo indica que en la ronda siguiente a fase de grupos se cruzan primeros contra segundos, el Rojo se medirá con el segundo de la zona D del torneo; así, Santa Fe será rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

El partido entre Alianza Lima e Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina se disputará el domingo 13 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino.

No obstante, Santa Fe no llega como un claro favorito a la serie en mención, teniendo en cuenta que Alianza Lima llegó a seis puntos en la tabla de posiciones de la zona C de la Libertadores, solo superado por Deportivo Cali que alcanzó nueve unidades.

Le puede interesar: Deportivo Cali no tuvo problemas con Santiago Morning y lo goleó por la Libertadores Femenina

Cabe recordar que el ganador de la serie entre Independiente Santa Fe y Alianza Lima se enfrentará en semifinales de la Libertadores con el que gane entre Independiente del Valle y Deportivo Cali.