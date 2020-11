Internaron a Alejandro Sabella, entrenador subcampeón con Argentina en Brasil 2014

El entrenador argentino Alejandro Sabella, subcampeón con la Albiceleste en Brasil 2014, fue internado y se le realizará "un chequeo exhaustivo", informó a Efe este jueves la familia del estratega Sabella.

El técnico de 66 años que ganó con Estudiantes de La Plata la Copa Libertadores de 2009 y la Liga argentina de 2010 dejó la selección argentina en 2014 y no volvió a dirigir desde entonces. Hay que recordar que en los últimos años sufrió un tipo de cáncer que no se especificó.



Le puede interesar: Jugadores del fútbol argentino despiden a Maradona en el velorio

"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%". Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", dijo en 2018.

Familiares de Sabella detallaron a Efe que "le afectó mucho la muerte de (Diego) Maradona" y que fue internado para un "chequeo exhaustivo" porque es "un paciente cardíaco". Todo parece indicar que el ex seleccionador argentino permanecerá ingresado al menos hasta esta tarde.



Vea también: José Pékerman: "lo conocí desde chiquito. Estoy desconsolado" tras la muerte de Maradona

Como futbolista, 'Pachorra' jugó en River Plate, Estudiantes de La Plata, el Shffield United inglés, el Gremio brasileño y el Irapuato mexicano.

Antes de comenzar su carrera como técnico fue entrenador asistente de Daniel Passarella en la selección argentina de 1994 a 1998 (estuvo en el Mundial de Francia 1998), en la selección uruguaya y en los equipos Parma, Monterrey, Corinthians y River Plate.