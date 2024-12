Liberman acusó a Messi y la Selección Argentina de dejarlo sin trabajo: "Metieron la mano"

Martín Liberman reconocido periodista argentino, ha ganado fama debido a su postura marcada sobre las críticas y cuestionamientos a Lionel Messi y la Selección Argentina. El comunicador que es seguidor del Real Madrid y Cristiano Ronaldo, fue uno de los principales detractores del astro del Barcelona durante años.

Sin embargo, tras el título del Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2021, el comunicador y muchos de sus colegas modificaron un poco el discurso sobre la albiceleste. Muchos pasaron a defender la postura del '10' para seguir en el seleccionado pese a los continuos fracasos.

En las últimas horas, el periodista ha sorprendido al mundo con una declaración directa, acusando a Messi y sus compañeros de dejarlo sin trabajo. Según ha apuntado, el comunicador fue retirado de las señales de televisión argentina por cuestionar al equipo comandado por Lionel Scaloni.

Durante una entrevista con el programa 'Giros' de la TV Pública en suelo argentino, Liberman le confesó a su colega Marcelo Grandío varios puntos claves sobre la manera como fue borrado de los medio. El conductor que se hizo reconocido por su presencia en la cadena 'Fox Sports' reveló que hubo manos ajenas en su salida de los medios.

“Hace 2 años que no tengo trabajo. 28 años ininterrumpidos de trabajo... Argentina salió campeón del mundo y nunca más trabajé, ¿qué casualidad, no?”, afirmó Liberman, sugiriendo que hay un boicot en su contra.

“Estoy seguro de que metieron la cola, estoy seguro de que se ocuparon para que no tenga trabajo. Nunca me victimicé, la primera vez que lo digo”.

“Periodistas no. Dirigentes y jugadores sí. No lloro y no me victimizo, no lo necesito. Pero eso fue lo que pasó