Isabella Echeverri sobre vetos en la Selección: "es ridículo que la capitana lo niegue"

Isabella Echeverri dejó una huella importante en la historia de la Selección Colombia y del fútbol colombiano en general al haber sido parte del grupo de jugadoras que comenzó a figuras con el equipo nacional en compromisos internacionales.

Sin embargo, Echeverri también hizo parte del conjunto de futbolistas que denunció supuestos malos manejos al interior de la Selección Colombia en un video que fue publicado en 2019.

Desde entonces, la colombiana no volvió a ser convocada al equipo nacional, a pesar de brillar Estados Unidos con el Houston Aces, en España con el Sevilla y en México con el Monterrey, en donde se retiró en 2023.

Este viernes 4 de octubre, Isabella habló en Voces del Deporte de Antena 2, en donde recordó dicho momento al asegurar que nunca se ha arrepentido de dar a conocer las denuncias.

"Fue un duelo personal muy jodido, fue mucho amor por algo por lo que tenías y diste tu vida. Un sentimiento, nunca me arrepiento del 2019 cuando salió todo a la luz", dijo.

Echeverri aseguró que para nadie es un secreto que estuvo vetada en la Selección, pero además confesó lo que esto le generó en su vida.

"Es un secreto a voces que estuve vetada de la Selección Colombia y no lo verbalizada. Empecé a tener lesiones y luego me retiré. No era rabia, pero sí una sensación de tristeza profunda. cuando dejaron de llamarme dejé de ver los partidos y volver como comentarista fue muy difícil", agregó.

Por otro lado, Echeverri no tuvo pelos en la lengua para cuestionar que Catalina Usme, una de las capitanas de la Selección Colombia, negara que al interior del equipo nacional existían vetos.

"Que la capitana lo negara me parece ridículo. Cada cual tiene sus intereses. Si ella consideraba, si Usme consideraba eso, no sé por qué lo consideraba así. Me gustaría que ampliara más ese testimonio, para mi no tiene relevancia", afirmó.