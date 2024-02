James acabó con la paciencia en Sao Paulo: reunión clave para definir su futuro

El ciclo del futbolista colombiano James David Rodríguez por el fútbol de Brasil estaría próximo a llegar a su final. Rodríguez ha sido protagonista de una serie de polémicas en el inicio de la temporada 2024, por lo que no ha debutado oficialmente en el año con la camiseta de Sao Paulo y se ha especulado con una posible salida para regresar a Europa.

La más reciente controversia que generó James se registró durante el fin de semana, cuando el mediocampista de 32 años no hizo parte de delegación de Sao Paulo que viajó a Belo Horizonte para disputar la Supercopa de Brasil frente a Palmeiras.

A pesar de que el conjunto tricolor se quedó con la victoria, la ausencia del colombiano fue tema principal de consulta para el entrenador Thiago Carpini y los directos del club.

Sobre James, Carlos Belmonte, director de fútbol del equipo, aseguró que desde su llegada, el volante no ha podido adaptarse al 100% a la intensidad del fútbol brasileño.

"Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho. São Paulo y James tendrán una conversación esta semana para definir el futuro! ¡Se discutirá la posibilidad de una rescisión amistosa y la continuidad en el club! El colombiano no viajó con el grupo a BH donde SP ganó la Supercopa", dijo.

Sao Paulo y James se reunirán

Este lunes 5 de febrero, desde Brasil se informó que los directos de Sao Paulo sostendrán una reunión con James Rodríguez para definir su futuro.

En el encuentro se analizará la posibilidad de llegar a un acuerdo "amistoso" para dar por terminado el contrato.

