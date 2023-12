James confesó por qué le dijo 'no' al PSG y al Manchester City: "Llegaron con ofertas"

James Rodríguez ha dado de qué hablar recientemente debido a la posibilidad de que se marche de Sao Paulo; asimismo, hicieron 'eco' unas declaraciones en las cuales indica que estuvo cerca de fichar por el Manchester City y el París Saint Germain, pero terminó haciendo a un lado las propuestas.

Y es que en una conversación con el streamer Pelicanger Twitch, James confesó que en julio de 2014, luego de la Copa del Mundo, hubo varias ofertas al Mónaco por sus servicios, y en lo personal, eran más beneficiosas las de Manchester City y PSG, pero se terminó decantando por el Real Madrid.

"A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid", dijo el futbolista colombiano, quien llegó al Merengue a cambio de 80 millones de euros.

Asimismo, el futbolista quien hoy se desempeña en Sao Paulo, reconoció que "como el Real Madrid no hay nada", argumentando lo que lo llevó a tomar la decisión de firmar con el cuadro español durante el mercado veraniego de 2014.

Además, James dijo que cuando surgieron las ofertas de Inglaterra y Francia, el presente del Merengue se puso en contacto con él: "Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: '¿Qué quieres, dinero o gloria?' y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: 'Bueno, pues está hecho'".

De tal forma, James Rodríguez terminó haciend0 a un lado los ofrecimientos de Manchester City y París Saint Germain para llegar al Real Madrid, donde ganó dos ediciones de la Champions League, dos de la Supercopa y dos del Mundial de Clubes.