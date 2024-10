James sufre en el Rayo Vallecano: primera decisión tras confirmarse el grado de su lesión

James Rodríguez despertó la alerta del Rayo Vallecano y la Selección Colombia cuando se marchó del entrenamiento del día marte en medio de molestias físicas. Desde ese momento, el cuerpo médico del club español y el de la tricolor empezaron a dialogar para ver el alcance de la lesión.

Sin embargo, en las horas de la tarde del día de ayer se reveló que el colombiano solo tenía una sobrecarga muscular. El cucuteño fue revisado y sometido a las pruebas básicas para confirmar el alcance de su lesión y allí mismo se aclaró que su problema era una leve molestia.

Ante el problema, la buena noticia se dio este miércoles cuando a la llegada del entrenamiento del Rayo Vallecano, James apareció sin problemas entrenando al nivel de sus compañeros. El capitán colombiano hizo parte de los trabajos del grupo con total normalidad.

Una vez que se conoció el estado del mediocampista, la sorpresa llegó cuando se reveló la decisión del técnico con James para el siguiente partido. Íñigo Pérez dio una respuesta complicada sobre lo que pasará con el colombiano para el partido ante Alavés de este sábado.

Tras la confirmación de que el '10' no tiene mayores problemas, el entorno del club rayista confirmó que el ex Real Madrid no haría parte de la lista de convocados para el siguiente duelo. El entrenador optará por cuidar al jugador y no arriesgarlo ante el temor de agudizar su molestia y verlo lesionarse.

Otra oportunidad en la que el referente de la tricolor perdería la opción de ser titular y sumar minutos claves con su club. Una situación nada agradable para el jugador que de a poco se ha ido quedando sin chances para ser inicialista en el conjunto de Vallecas.

James espera volver a estar disponible para los próximos días. Su regreso podría darse a mitad de la siguiente semana, en donde el cuadro madrileño visitará al Villamuriel de la Primera División Regional en la primera ronda de la Copa del Rey.