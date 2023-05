James lo dijo todo: goleada con Ecuador, defensa a Pékerman y verdades sobre Benítez y Zidane

James Rodríguez es uno de los jugadores más polémicos de la Selección Colombia. El volante cucuteño aprovechó su tiempo de vacaciones para visitar Colombia y de paso hacer referencia a varios temas en torno a su vida deportiva.

Vea también: James no le hace el feo al FPC: los equipos en lo que le gustaría jugar y cuándo definirá su futuro

En diálogo con Noticias RCN, el futbolista habló sobre varios de los momentos que ha vivido en la Selección Colombia. Desde la histórica goleada con Ecuador hasta su relación con José Pékerman, entrenador que lo potenció para tener un gran desempeño con el combinado nacional.

Para empezar, James habló sobre los errores de durante la Eliminatoria de Qatar 2022: "Hicimos las cosas mal, no puede ser que no metamos goles en siete partidos. Hay que asumir las responsabilidades de cada uno. Para nosotros las eliminatorias para Brasil Y Rusia fueron un trámite, en Barranquilla les ganábamos a todos y a fuera competíamos y para Catar fue duro porque hubo muchos cambios. Muchos jugadores no estuvieron en varios partidos, yo no fui en varios partidos por el cuerpo técnico nuevo que había.

El partido ante Ecuador

"Del 6-1 mucha gente habló muchas cosas fuera. Dijeron que teníamos problemas con el entrenador, es todo mentira. Como vamos a querer perder 6-1, es imposible. Somos tipos que somos ganadores, que queríamos hacer las cosas bien. Teníamos muy buena relación con Queiroz, pero esto es normal cuando se pierde así. Yo lo viví en todo lado, así es en los equipos grandes".

Su relación con Pékerman

Fue un entrenador que me ayudó mucho. No es un tipo que sea el mejor del mundo estratégicamente, pero sabe hacer las cosas. Sacó lo mejor de Riquelme en Argentina, de Messi pequeño, de Falcao en las eliminatorias de Brasil 2014. Un técnico que sabe cómo entenderse con los jugadores.

Problemas con Zidane

Con Zidane la gente siempre pensó que no me quería y no fue así. Él tenía su once y contaba conmigo. Al contario de lo que muchos creen con él, yo jugué bastante.

La decisión de Benítez

Cuando él llegó al Everton me dijo que me fuera. Eso fue lo que pasó. Dijo tú ya tienes casi 30 años y yo buscó gente joven. Yo venía de un año bueno en el club y no quería pelear. Por eso, aún me quieren ahí.

Le puede interesar: A James le bajan la caña en Europa: 'obligado' a exigir menos plata por su fichaje

Lo cierto es que para el '10' colombiano su paso por diferentes equipos le dejó varias reflexiones. El cucuteño admitió que prefiera a los entrenadores paternalistas porque logran sacar lo mejor de su potencial.