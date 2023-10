James dio la cara y cuestionó el nivel de sus compañeros tras derrota del Sao Paulo

James Rodríguez salió a dar la cara tras la goleada de Palmeiras a Sao Paulo en el Brasileirao. El colombiano fue inicialista en el duelo en el que el conjunto paulista cayó 5-0 por la jornada 28 del torneo. Esto después de haber brillado en el partido anterior ante Gremio.

Tras jugar 46 minutos con su equipo, el cucuteño fue uno de los mejores hombres del tricolor el terreno de juego. El colombiano acertó un 96% de los pases dados y de 5 duelos diputados ganó 3 en lo que fue un partido bastante movido.

El reconocido portal 'Sofascore' le dio una puntuación de 6.5, superado solamente por Lucas Moura, con quien fueron algunos de los puntos rescatables de la visita. El cafetero solo jugó el primer tiempo y se fue cuando el encuentro iba 3-0 fue sustituido. Después de su salida del 19, el equipo tricolor no tuvo una mejora y acabó perdiendo el compromiso por cinco goles a cero.

Luego de la goleada, James salió al paso a las dudas y mostró sus ganas de seguir compitiendo en el conjunto paulista. Sin embargo, el futbolista tricolor apuntó que hubo una baja notable en el equipo y cuestionó el rendimiento ante el verdao.

“Lamentar el primer tiempo, no hicimos un buen primer tiempo bueno. Si ellos hicieron 3. ¿Por qué no podemos hacerlos también? Tenemos el talento para ello. Falta mucho todavía y tenemos que intentarlo”, dijo inicialmente el ex Real Madrid.

Tras sus palabras al finalizar el primer tiempo, el '10' reapareció en su cuenta de Instagram para darle otra cara a la derrota ante el equipo verde: “A seguir ¡Vamos!”, fue el mensaje del surgido en las inferiores de Envigado.

Después del 5-0 final, Sao Paulo se quedó en 38 puntos y se ubica en la décima posición del campeonato. En la próxima jornada, el cuadro tricolor será visitante de Athletico Paranaense.