James Rodríguez: fecha y hora de la primera final del colombiano en Sao Paulo

🏟️ O Morumbi receberá o jogo de volta com o Flamengo pela final da @CopaDoBrasilCBF, dia 24/9 (domingo).



Já a partida de ida será realizada com mando de campo do adversário, no dia 17/9 (domingo). Horários dos dois jogos a definir.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/dkirbreOHQ