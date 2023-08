James fue realista y le dio un aviso a Lorenzo si lo quiere convocar a la Selección Colombia

A pocos días de que se dé a conocer la convocatoria oficial de la selección Colombia para las Eliminatorias, mucho se habla de los nombres que aparecerán en esa lista y del posible regreso de James Rodríguez.

En los partidos amistosos de la última fecha FIFA, Néstor Lorenzo, entrenador de la 'tricolor', no llamó al jugador de São Paulo, quien para ese momento estaba en búsqueda de su nuevo equipo.

Ya con un club definido para esta temporada, James empieza a recuperar su nivel y por eso, hace pocos días se filtró la información de que había sido bloqueado por Lorenzo, quien decidió ponerlo en la prelista de futbolistas que enfrentará a Venezuela y Chile en menos de una semana.

Vea también: James debutó en Sudamericana, pero en Brasil no quedaron convencidos: "participación discreta"

Así las cosas, JR10 habló sobre ese rumor y dejó claro lo que realmente estaba pasando con su regreso al equipo nacional: "No sé, la verdad que no he hablado con nadie".

"Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir", terminó diciendo James a ESPN.

Le puede interesar: James Rodríguez: fecha y hora del próximo partido de Sao Paulo en Copa Sudamericana

Por otro lado, aclaró que las Eliminatorias son de mucho cuidado y siempre el equipo debe estar estable para alcanzar un cupo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora solo queda esperar si James entrará finalmente en la lista de Lorenzo, quien inicia su camino con Venezuela el próximo 7 de septiembre a las 6:00 pm (hora Colombia) en el estadio Metropolitano de Barranquilla.