James Rodríguez no vive su mejor momento en el Rayo Vallecano, pues el mediocampista de selección Colombia no ha tenido muchos minutos en el equipo de la Liga de España.

En el juego más reciente del Rayo Vallecano, Las Palmas se impuso con un marcador de 3-1. Las Palmas aprovechó su efectividad en las jugadas a balón parado y las oportunidades generadas para obtener una importante victoria como visitante ante un Rayo que intentó igualar el marcador durante todo el partido.

Lea también: Sensible baja en Millonarios: jugador crucial se perdería parte de los cuadrangulares

El entrenador del Rayo Vallecano destacó la importancia de concretar las oportunidades que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada.

"La efectividad ha mandado, casi siempre es así. El que es más efectivo suele ganar. Realmente uno imagina un plan de partido en el que el Rayo ataque constantemente, me encanta que mi equipo genere volumen de ocasiones, luego hay que acertar. Otras veces lo hemos tenido y no lo hemos encontrado. No dista mucho de lo que uno imagina cuando juega en casa, pero realmente es un análisis un poco vacío porque has encajado tres goles, has perdido contra un rival directo y toda la ilusión generada en lo que podía haber sido y no pues duele".

Le puede interesar: [Video] Mayra Ramírez on fire: Golazo de la colombiana contra Liverpool

Ahora, James se prepara para la doble fecha de Eliminatorias del mes de noviembre en donde seguramente dispute los dos partidos ante Uruguay y Ecuador, dejando con algunas dudas a su mandamás en España, pues ante la falta de resultados el colombiano sería una gran opción.

Precisamente, el colombiano ya se encuentra en la concentración con los dirigidos por Néstor Lorenzo y publicó unas fotos tras su llegada la doble fecha FIFA con un mensaje que demuestra su enfoque.

"Con la misma ilusión de siempre", escribió el mediocampista que espera cerrar con dos triunfos su participación con Colombia en este 2024.