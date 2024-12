James se hunde en Rayo Vallecano: técnico tomó nueva decisión

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que el asunto de James Rodríguez, que no fue convocado por sorpresa para el último partido de Liga frente al Real Madrid hace tres días, "no ha variado nada", y aseguró que, salvo Raúl de Tomás y Pelayo Fernández, tiene a "todos los jugadores disponibles" frente al Villarreal.

Una hora antes del inicio del derbi frente al Real Madrid se conoció que James Rodríguez no estaba en la convocatoria. Su técnico, Iñigo Pérez, habló de su ausencia con un enigmático mensaje: "Es un tema del que no estoy capacitado para hablar y que no depende de mí".

Tres días después, Iñigo Pérez, en la previa del partido frente al Villarreal, volvió a evitar profundizar en el tema de James Rodríguez sin dar ningún tipo de explicación ni hablar sobre si contará con el colombiano para la convocatoria.

"No estoy capacitado para hablar de ello. Es un tema normal, pero ahora mismo no puedo hablar. No ha variado nada. No puedo dar más información", dijo tajante el entrenador español, que aseguró que en la plantilla "nadie ha dicho que se quiera ir".

James saldrá de Rayo Vallecano

Previo al mencionado partido contra Real Madrid, James Rodríguez dio una entrevista con el diario Marca, en la que aseguró que su no presencia en los partidos de Rayo Vallecano es una situación que él no controla.

El colombiano también dejó algunas afirmaciones que molestaron a sus compañeros y a los directivos del equipo.

Ante esta situación, James estaría negociando con Rayo Vallecano la terminación de su contrato y su salida en el próximo mercado de fichajes de invierno.