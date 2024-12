James recibe nuevo desplante en Rayo: compañero le tiró pulla y lo rechazó

Para nadie es un secreto que a James David Rodríguez no le fue muy bien con el cambio de equipo y con su regreso al balompié europeo. Salió del Sao Paulo persiguiendo el sueño de volver a Europa en donde encontró la solución en el Rayo Vallecano.

Como era de esperarse en los primeros partidos, Íñigo Pérez lo dejó afuera del equipo titular relegándolo al banquillo de suplentes y dándole apenas minutos partido tras partido. Se entendía por el tema del físico y la necesidad de mejorar en esa faceta. Sin embargo, poco a poco se convirtió en algo cotidiano, pese a que el entrenador afirme que no hay ningún problema con el colombiano y que se entrena bien de lunes a viernes para entrar en la convocatoria los fines de semana.

James Rodríguez apenas suma dos titularidades en el Rayo Vallecano y una asistencia en la Copa del Rey enfrentando a Unionistas de Salamanca. Muy poca regularidad y protagonismo dejan en evidencia el mal momento del colombiano con su nuevo club a la espera de mejorar en próximos años.

Contra el Real Madrid, en un choque que prometía ser especial para James Rodríguez, todo se vino abajo con la no convocatoria del cucuteño que sorprendió a propios y a extraños. Íñigo Pérez ni siquiera pudo hablar del tema, tal vez guardándose algo.

EL DESPLANTE DEL RAYO VALLECANO A JAMES RODRÍGUEZ: JUGADOR LE MUESTRA LA SALIDA

Se habló de una posible lesión, mientras que Raúl Martín, Presa, presidente del Rayo Vallecano afirmó saber qué está pasando con el jugador y por qué no fue convocado, pero que no podía decirlo. Hay incertidumbre con su no presencia en el campo de juego en Vallecas.

En el trámite del partido, quedó expuesto que hubiese sido un juego muy especial para James Rodríguez por el empate a tres goles entre el Rayo y el Real Madrid. Sin embargo, no entró en la nómina para el choque sin respuestas y sin muchas aclaraciones sobre el tema.

Lo que sí parece ser constante es el rechazo y los reiterados desplantes del Rayo Vallecano para con James Rodríguez. Esto quedó reflejado en una foto que subió uno de los capitanes del club, Óscar Valentín con todos los jugadores que fueron suplentes en el choque ante el Real Madrid.

Como James Rodríguez no fue citado, no apareció en la foto. Además de todo, la publicación de Óscar Valentín iba acompañado de un contundente mensaje que puede indicar la salida de James en este mercado invernal. “La clave del éxito”, un golpe para el cucuteño que no ha podido estar en los últimos partidos ligueros.