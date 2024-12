Revolcón: James se va del Rayo y se destapó la verdadera razón

James Rodríguez amaneció siendo noticia en la mañana de este lunes 16 de diciembre después de que en territorio europeo revelaran que el colombiano se va del Rayo Vallecano y este hecho se confirmará en las próximas horas.

Es importante tener en cuenta que esta es una versión todavía extraoficial, pero todo apunta a que el equipo y el '10' estarían trabajando en la terminación de su contrato para quedar libre en el mercado de invierno que iniciará el próximo 1 de enero.

Esto se une a las últimas declaraciones dadas por el entrenador del Rayo, a quien le preguntaron el porqué James no fue ni siquiera suplente en el partido ante el Real Madrid.

"Es un tema que no me corresponde a mí hablar. En este caso no puedo dar información. No puedo decir nada más. Me encantaría porque respeto vuestro trabajo, pero no puedo hacerlo", fue lo que dijo el entrenador íñigo Pérez en rueda de prensa.

Con eso, las cartas quedaron abiertas, y ya fue hasta hace pocas horas que se dio a conocer que el motivo por el que Rodríguez no es ni siquiera suplente es porque se va del equipo, una vez más, por la puerta de atrás.

Los rumores avanzaron y lo que se conoció es que el motivo por lo que todo terminaría así es por una entrevista que dio James al diario Marca, en la que prácticamente apuntó al fútbol que se vive en Rayo y eso no cayó muy bien en la institución española.

Se está a la espera de que en las próximas horas Rayo dé a conocer la salida de James, quien en principio tenía contrato hasta el 30 de junio del 2025.